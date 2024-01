La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hizo un llamado a la acción para el próximo 24 de enero, instando a los residentes de Quilmes a unirse a una marcha pacífica en contra de las políticas implementadas por el DNU y el proyecto de ley que llevan la firma de Milei y la influencia de Macri. En un comunicado emitido hoy, Mendoza expresó su preocupación por el impacto de las recientes decisiones económicas en la vida de los argentinos.

Uno de los temas que Mendoza destacó en su comunicado fue el aumento de los precios de los alimentos, la salud y el transporte público. Según la intendenta, estos aumentos afectan directamente a la población, y citó ejemplos como el precio de la carne y su habilitación para la exportación, así como el aumento en las tarifas del transporte público.

Mendoza enfatizó que esta situación no afecta a un solo sector de la sociedad, sino a toda la comunidad argentina, y que estas medidas amenazan con romper los lazos que unen a la sociedad como comunidad.

Ante el impacto en el bolsillo de los argentinos, causado no solo por los aumentos mencionados, sino también por las tarifas de los servicios básicos, la intendenta Mendoza declaró: "No nos vamos a someter a un insensible al que no le importan el sufrimiento ni la vulnerabilidad de las personas".

En este contexto, Mayra Mendoza hizo un llamado a la población de Quilmes a manifestarse de manera pacífica el 24 de enero, destacando que lo que está en juego es el presente y el futuro de todos.

La intendenta también mencionó la eliminación del financiamiento a las obras públicas, lo que tendrá un impacto en proyectos importantes en Quilmes, como el Acceso Sudeste, la bajada de la autopista, el nuevo hospital, los polideportivos y las nuevas escuelas.

Además, Mayra Mendoza abordó otros temas que considera sensibles, como la devaluación, la ley laboral y la dolarización, advirtiendo sobre las posibles consecuencias negativas para la sociedad si no se toman medidas adecuadas.