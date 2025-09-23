El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes, en el contexto de la Asamblea General de la ONU, su respaldo a la reelección del presidente Javier Milei, para los comicios previstos para 2027. Luego ambos mandatarios mantuvieron una entrevista de unos 20 minutos, durante la cual conversaron sobre el apoyo financiero de EE UU al Gobierno libertario.

Trump se mete de lleno en la actual campaña electoral argentina y en la próxima del 2027.

El mandatario norteamericano escribió un mensaje de apoyo en la plataforma de Truth Social desde Nueva York,:

«Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!», escribió.

Según Trump, el político ultralibertario «ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord».

Apuntó que Milei heredó un «desastre total» en materia económica causada por «el anterior presidente de izquierda radical», en referencia a Alberto Fernández, a quien comparó con el expresidente demócrata Joe Biden.

«Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito», escribió.

Ahora comienzan las conversaciones entre funcionarios de ambos países para diseñar la forma concreta en que se efectivizaran los apoyos a Milei.