En el día de ayer un grupo de militantes de la Asamblea por el Agua y de grupos partidarios protagonizaron enfrentamientos con la Policía frente a la Legislatura de Mendoza. En el operativo fueron detenidos Liza Rule, militante de H.I.J.O.S. Mendoza, y Martín Iglesias.

Dese los organizadores de la protesta se difundieron imágenes en las que se observa cómo los efectivos arrastran a un hombre por el piso durante su detención. Según el Ministerio de Seguridad provincial, la situación se produjo en el marco del cierre de la campaña electoral para las elecciones del domingo 26 de octubre.

Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que dos personas quedaron detenidas bajo la carátula de causar lesiones a efectivos policiales y daños materiales. Además, siete policías resultaron heridos, cinco bicicletas oficiales sufrieron daños y varias vallas de contención fueron destruidas durante los incidentes.

El Ministerio de Seguridad local aseguró que la fuerza habitual contiene protestas “sin inconvenientes” y sostuvo que otras manifestaciones, como las a favor de universidades públicas, se realizaron “con normalidad”. En esta ocasión cuestionaron que “unas 200 personas no hayan podido mantener el orden, la paz y el respeto que caracterizan a la mayoría de las manifestaciones en Mendoza”.

El medio El Mosquitero, presente en el lugar, denunció “represión” policial y una “emboscada planificada”. En su cuenta de Instagram alertaron:

«La Policía reprime a manifestantes y defensores ambientales del agua en Mendoza. Golpes y detenciones en la puerta de la legislatura en una emboscada planificada para ejercer violencia institucional hacia quienes se encontraban manifestando contra la instalación del proyecto minero San Jorge».