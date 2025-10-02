“Estados Unidos no está poniendo dinero en la Argentina”, así lo aclaró este jueves el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent,en una entrevista en CNBC , un poco antes manifestar que está dispuesto a hacer lo necesario para apoyar al país a nuestro país y al gobierno de Javier Milei, a poco mas de 3 semanas de una elección.

Bessent dijo que Estados Unidos mantiene un interés estratégico en la Argentina porque quiere evitar otro estado fallido como Venezuela en la región. Sin embargo, aclaró que la ayuda no tiene que ver con un desembolso de dinero sino con la activación de un canje de monedas (swap). “Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, manifestó el funcionario norteamericano. Ese canje de monedas servirá como un incentivo a las exportaciones de EE UU hacia la Argentina.

Las declaraciones de Bessent se producen durante una jornada en la que el mercado cambiario y bursátil se movió con turbulencias: el miércoles el peso volvió a retroceder y acumula una baja cercana al 7% en lo que va de la semana. La cotización de la divisa cerró ayer en $1.450 y volvió a generar nerviosismo y una gran incertidumbre en los mercados.

Bessent había dicho la semana pasada que Estados Unidos negocia con Argentina un intercambio de monedas por USD 20.000 millones de dólares con el Banco Central (BCRA). El funcionario de Trump había anticipado la posibilidad que la ayuda incluyera la compra de bonos en dólares. Lo mismo ratificó el presidente Javier Milei horas atrás, al aclarar que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias. Y en una entrevista radial agregó que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.

Por ahora se ve muy remota, la posibilidad que Estados Unidos le aporte una fortuna en dólares en efectivo al Gobierno de Milei para que este los pueda vender y llegar con un tipo de cambio no mayor a $1500 hasta las elecciones del 26 de octubre , ayer miércoles el Gobierno vendió unos 600 millones de dólares en el mercado de cambios .