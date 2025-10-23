Y ya falta menos para que el próximo domingo 26 de octubre del 2025 se realizarán las elecciones legislativas en Argentina la mitad de la Cámara de diputados y un tercio de los Senadores del Congreso de la Nación. Y siempre a dias de la votación surge la gran incógnita: la penalidades si no vamos a votar.

En Argentina el sufragio es obligatorio para quienes figuran en el padrón electoral, salvo las excepciones previstas por la ley. Por lo tanto, si un elector no concurre a votar ni justifica su ausencia, puede quedar incluido en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo cual trae consigo sanciones.

Las sanciones tiene distintas características, algunas económicas y otras posibles restricciones administrativas, como la imposibilidad de renovar el DNI o pasaporte o tener demoras en el trámite. El plazo para presentar la justificación suele ser de 60 días posteriores a la elección.

La sanción económica por faltar a votar sin justificación, tiene un monto estimado que está entre los $1.000 y $2.000 pesos argentinos a nivel nacional.

Sin embargo, cada provincia puede aplicar una multa extra. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la sanción varía según la ley local de cada municipio y el historial de infracciones. Otro caso particular es el de Chubut, que aplicará multas provinciales de hasta $35.000 por no presentarse a votar