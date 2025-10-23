Este domingo 26 de octubre todos los argentinos habilitados para votar sin importar la provincia en donde estemos empadronados deberemos elegir diputados nacionales , mientras que en 8 distritos los ciudadanos deberán también elegir senadores nacionales: Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.

En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.

La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.

En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas. Ya no es posible elegir una lista completa con una sola marca: el elector debe seleccionar una candidatura por cada categoría.

En caso de votar diputados y senadores, se deberá ingresar una cruz en el casillero correspondiente: una para elegir diputados y otra para senadores. En la BUP se marcará una opción por categoría.

Como no hay un casillero específico para el voto en blanco, este tipo de voto ocurre cuando el elector no realiza marca alguna en la categoría correspondiente. Por ejemplo, si no se marca ninguna opción en el espacio de Diputados y sí en Senadores, el voto para la Cámara baja se considera en blanco, pero la selección para el Senado permanece válida para esa categoría.