Las 3 jornadas de medidas de fuerza de ATEPSA ya afecta a un total de más de 44.000 usuarios en lo que va del conflicto, mientras se prevén nuevas protestas.

El conflicto salarial entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) continua este martes, afectando a más de 15.000 pasajeros en su tercera jornada de protesta a nivel nacional. 44 mil pasajeros se han quedado sin volver en el país.

El origen del plan de lucha es el reclamo de mejoras salariales, ya que desde el gremio señalan que los sueldos siguen perdiendo con la inflación.

Como consecuencia de ello Aerolíneas Argentinas informó que de los 295 vuelos que tenía previstos para el día de hoy, 178 de ellos se verán afectados por la medida de fuerza. En total se cancelaron 82 vuelos, todos ellos de cabotaje y se reprogramaron, con cambios de horario, otros 96.