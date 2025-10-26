Ya se cuentan los votos en los colegios en los que los ciudadanos votaron este 26 de octubre, para elegir diputados nacionales en todas las provincias y en Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires también votaron senadores nacionales.

Ya publicados los datos oficiales por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la participación alcanzó el 66% del padrón. Se trató de la elección legislativa con menor participación desde 1983.

La Cámara Nacional Electoral (CNE), los primeros datos se conocerán este domingo 26 alrededor de las 21 hs. Se trata de un horario inamovible establecido por la normativa vigente, que impide la publicación de resultados antes de que hayan transcurrido tres horas desde el cierre de la votación, pautado para las 18.

De acuerdo a las estimaciones oficiales , seria alrededor de las 23 hs cuando se conocerán alrededor del 85% de los resultados provisorios. Pero los porcentajes estimas dependerán de la complejidad del escrutinio