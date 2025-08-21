Optimismo en los mercados generan los números de lo exportador por el país en la primera mitad del 2025 : u$s 39.741 millones. Desagregado por rubros, el 60% de lo exportado pertenece a la cadena agroindustrial. Así lo refleja el Monitor de Exportaciones Agroindustriales elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), que además subrayó que el país se mantiene como líder global en ventas de maní, aceite de soja y limón, mientras que ocupa el tercer puesto en maíz, con Vietnam como destino prioritario.

"Somos el país número uno en venta de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón, los segundos en harina de soja y yerba mate y los terceros en maíz. El principal comprador de nuestro maíz es Vietnam y en más de 50 países anhelan un asadito con carne argentina", destacó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

Son u$s23.827 millones de exportaciones, generados por las cadenas agroindustriales. El informe precisó que un 69% correspondió a cadenas de granos, 14% a economías regionales, 9% a carnes, 3% a lácteos y el 5% restante a otros rubros.

La carne argentina llega actualmente a 50 destinos internacionales, mientras que el maíz se exporta a 67 mercados distintos. "Las economías regionales son fuente de trabajo y arraigo a lo largo y ancho del país, y no somos los únicos que las codiciamos: Brasil, Chile, Estados Unidos, Suiza y China son los principales compradores. Brasil y China también se destacan como algunos de los países que más granos nos piden. El país vecino encabeza la lista de quienes más quieren nuestro trigo", explicó Antonella Semadeni, economista de FADA.