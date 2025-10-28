Mercados.
A menos de 2 días de la victoria libertaria, el dólar vuelve a trepar, acercándose al techo de la banda
El gobierno sacó más votos que el peronismo, pero eso no resuelve el problema cambiario: en casi 2 años aumentó mucho más la emisión monetaria que las divisas acumuladas en las reservas.
La pax cambiaria duro menos que el recuento final de los votos del domingo 26 de octubre : el dólar oficial comenzo este martes (en que arranca el conteo definitivo de los resultados del domingo) con su cotización al alza . Tras el triunfo de oficialismo en las elecciones legislativas sobre el peronismo, el dólar en todas sus versiones anoto a la baja el día lunes..
El dólar mayorista cotiza este martes a $1483,75, equivalente a una escalada de $51,49 frente al cierre previo (+3,59%). Nuevamente, se acerca al techo del esquema de bandas de flotación, que actualmente se ubica a $1494,53.
Fuentes: ambito.com
La Nacion