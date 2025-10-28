La pax cambiaria duro menos que el recuento final de los votos del domingo 26 de octubre :  el dólar oficial  comenzo este martes (en que arranca el conteo definitivo de los resultados del domingo) con su cotización al alza .  Tras el triunfo de oficialismo en las elecciones legislativas  sobre el peronismo, el dólar en todas sus versiones anoto a la baja el día lunes..

El dólar mayorista cotiza este martes  a $1483,75, equivalente a una escalada de $51,49 frente al cierre previo (+3,59%). Nuevamente, se acerca al techo del esquema de bandas de flotación, que actualmente se ubica a $1494,53.

Fuentes: ambito.com

La Nacion