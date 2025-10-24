La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informo que reglamentó este viernes la moratoria impositiva impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura porteña con el aporte de votos de los bloques opositores del peronismo y La Libertad Avanza, entre otros. Se trata del Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias previsto en la ley 6.842. En qué consiste y cómo acceder.

La moratoria contempla la inclusión de todos los tributos bajo su órbita del gobierno porteño. Ingresos Brutos, tributo inmobiliario, ABL y Patentes de automotor figuran entre los principalmente alcanzados. El plan abarca deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, sin importar si están en etapas administrativas o judiciales, y permite incorporar multas que cuenten con sentencia firme. Otra opción disponible es la reformulación de planes de pago vigentes, salvo en los casos que aclara la reglamentación.

El plazo para acogerse al beneficio va del 3 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026, aunque AGIP podrá prorrogarlo hasta por 90 días adicionales. El esquema define beneficios mayores para quienes regularicen rápidamente: la condonación total o parcial de intereses resarcitorios y punitorios varía de acuerdo al momento del acogimiento y la modalidad elegida por el deudor.