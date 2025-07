El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Pablo González, afirmó este martes que la producción de acero bajó “de 121.000 toneladas a 51.000” y señaló que la firma Acindar -la segunda en producción del país- tiene suspendidos “entre 500 y 600 trabajadores”. Culpó por esto a “la renta financiera”, que está “perjudicando a toda la industria”.

“No hay producción y no va a mejorar; hay que decirlo claramente. La gente que tiene dinero no invierte en un departamento o para que haya construcción, invierten en el ‘carry trade’ y la renta financiera nos está perjudicando a toda la industria" , expresó el gremialista a Splendid AM 990.

La UOM y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) denunciaron una caída interanual del 2,2% en el empleo del sector y una retracción económica que pone en riesgo entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo adicionales, según declaraciones de Abel Furlán, líder nacional del gremio, en abril de 2025.