La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector sanitario alcanzaron un acuerdo paritario que implica determinar las nuevas escalas para los CCT 103/75, 107/75, CCT 108/75, 120/75, 122/75, CCT 743/16 y 459/06.

El pacto que selló la entidad que conduce Héctor Daer establece una asignación no remunerativa mensual de $60.000 para los meses de agosto y septiembre. Esta suma se mantendrá desde octubre y hasta que se firme un nuevo acuerdo.

Además, con motivo del Día del Trabajador de la Sanidad (21 de septiembre), se otorgará una asignación excepcional de $56.706 para todos los trabajadores del convenio, que deberá ser abonada antes del 20 de septiembre.

El acuerdo también incluye la actualización de beneficios sociales como el Seguro de Fidelidad y la Sala Maternal.

Por otra parte, las empresas deberán abonar una contribución extraordinaria mensual de $10.665 por trabajador, destinada a obras sociales y mejora de servicios de la OSPSA.