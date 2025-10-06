Desde el 30 de septiembre ya no podremos conocer el llamado Riesgo País de Argentina, poruq que la actualización del subíndice EMBI+Argentina se interrumpió, según confirmaron fuentes a este medio. JP Morgan no realizó ninguna comunicación oficial sobre esta decisión, y voceros del banco no respondieron consultas respecto de la remoción ni sobre los criterios utilizados.

Según público el portal Infobae, la deuda argentina ya no integra el Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) y ahora está incluida en el EMBI Global Diversified (EMBIGD), un índice más amplio con requisitos menos estrictos. “No miren más EMBI+”, fue la advertencia textual.

Voceros de JP Morgan prefirieron no hacer declaraciones ante las consultas de este medio. Pero, según pudo saber Infobae, la razón de la remoción de la deuda está en el requisito de menos de cinco años de antigüedad para nuevas emisiones. Los títulos soberanos argentinos datan de septiembre del 2022, durante la última reestructuración de deuda.