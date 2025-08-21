La Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó este jueves el balance 2024 con un resultado final positivo de 271.000 millones de pesos, luego de que esta mañana el gobierno nacional aprobara el presupuesto para 2025 con una proyección de un superávit de más de $35.000 millones.

Según informaron desde la compañía, en el mismo ejercicio se alcanzó, por primera vez en más de una década, un EBIT positivo de USD 56,6 millones, lo que refleja que los ingresos superaron los costos operativos, marcando un hito en su historia reciente.