La justicia resolvió poner freno a los despidos ocurridos en los últimos días mediante una resolución firmada por Luis Caputo, desoyendo y desobedeciendo una orden judicial.

La jueza federal Maria Isabel Forns dictamino en la tarde de ayer que la resolución 1240/2025, firmada por el ministro de economía no corresponde, e intimó a cumplir una medida judicial anterior, que impedía hacer cambios en la plantilla del organismo.

“Corresponde intimar al inmediato cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos DIEZ MILLONES diarios a favor del titular del de del titular del derecho, las que podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. (art 37 del CPCCN y 804 del CCyCN)”, indicó el fallo de la jueza a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín.

Fuente: Bichos de Campo.