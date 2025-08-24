Mientras avanza la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las autoridades realizaron este viernes nuevos allanamientos en domicilios vinculados a los directivos de la droguería Suizo Argentina S.A. Jonathan Kovalivker, uno de los tres hermanos implicados, se anticipó al operativo y dejó su casa antes del arribo de los efectivos policiales.

Según trascendió de los investigadores, en el domicilio hay tres cajas fuertes. Además de la que estaba abierta, se encontraron otras dos: una en la habitación de uno de los hijos con una pequeña cantidad de dinero, y otra en lo que sería una habitación de servicio, donde había u$s50.000.