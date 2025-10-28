Tras un prolongado proceso de negoción y luego de haber rechazado una propuesta inicial, el anuncio de medidas de fuerza y la intervención de la secretaría de Trabajo, a través de una conciliación obligatoria en la paritaria, la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), liderada por Héctor Morcillo, y la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA), alcanzaron un acuerdo salarial para el período agosto-octubre de 2025 en el marco de la paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 244/94.

El nuevo acuerdo alcanzado fue calificado por la FTIA calificó como «el mejor acuerdo posible en la defensa del poder adquisitivo» de los salarios, incluye el pago de una suma extraordinaria por única vez de $100.000 para todos los trabajadores.

El beneficio será en carácter no remunerativo únicamente a los efectos previsionales, y deberá ser abonada, como plazo máximo, durante la segunda quincena de octubre.

Por otra parte, en noviembre se incorporará al salario una suma de $373,16 a la categoría inicial, con su correspondiente apertura a las demás categorías. El incremento al básico, informó la FTIA, representa un incremento total del 6,67%