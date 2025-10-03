En la ciudad de Rio Negro fue detenido un hombre acusado de robar una panadería luego amenazar con un cuchillo al personal y llevarse la caja registradora con dinero en efectivo. El hecho derivó en un allanamiento que sorprendió a los investigadores: de acuerdo a trascendidos policiales, dentro de la vivienda del sospechoso se encontraba una menor que figuraba como desaparecida.

El parte oficial detalla que el robo ocurrió en un comercio ubicado en la calle Ramón y Cajal al 1500, donde el acusado ingresó armado con un cuchillo y se llevó la caja registradora con la suma de dinero que contenía. El caso fue denunciado el mismo día por el personal del local.

A partir de la denuncia, la División Comisaría Cuarta inició actuaciones prevencionales, que fueron elevadas al Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos.

Se amplio la investigación

La investigación permitió identificar las características físicas del sospechoso. Con esos elementos, se individualizó el domicilio del presunto autor.

El Juzgado libró la orden de allanamiento, que se concretó este jueves por la tarde con apoyo de la División Investigaciones.

Al producirse el operativo no solo se secuestraron elementos vinculados al robo —entre ellos prendas de vestir, calzado, una gorra y un teléfono celular—, sino que además fue encontrada una menor que estaba registrada como desaparecida.

El comisario mayor Luis Poblete confirmó el hallazgo: “Se dio con el hallazgo de una menor que estaba desaparecida”.

De inmediato se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, que dispuso el resguardo de la joven y su restitución a un hogar convivencia.