El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó esta mañana “que todo lo que se pueda vetar se hará”. “Diputados tiene que tratar algunos temas que tienen media sanción del Senado que son los famosos proyectos de los gobernadores. Esos podremos vetarlos”, señaló en declaraciones radiales. “Hay otras como la que hemos vetado la semana anterior, que son la de jubilados, discapacidad que si se vuelve a aprobar no la podremos vetar”, agregó.

Desde el Poder Ejecutivo se calificó a todos los proyectos que se trataron en Diputados como una maniobra "de hacer campaña electoral" y de pretender “forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero”. Estos mensajes se escucharon ayer en los discursos libertarios de la cámara Baja que fueron reposteados por el Presidente.

La Cámara de Diputados se prepara ahora para llegar a los dos tercios de los presentes para rechazar los vetos de Milei a la emergencia en discapacidad, al aumento para jubilados y a la moratoria previsional. Los votos aún están en negociación pero lo que ocurrió ayer podría anticipar un escenario adverso para el oficialismo.

El oficialismo no esta logrando imponer la agenda legislativa . Los gobernadores lograron imponer dos proyectos que rompen con el equilibrio fiscal, que incluye a la reforma de los impuestos de combustibles y la coparticipación de las partidas de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Ambas iniciativas serán tratadas la semana que viene en comisiones pese al rechazo del Gobierno.