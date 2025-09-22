Apoyo a Milei y a Caputo: «EE. UU. está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina», afirmó el secretario del Tesoro
Bessent aseguró que el Tesoro de EE. UU. está dispuesto a apoyar a Argentina mediante distintos instrumentos financieros.
El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, mediante sus redes sociales en un hilo de varios posteos, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".Entre la opciones se especula con líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública.
"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó el funcionario a través de su cuenta en "X", y fue categórico al sostener que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".El funcionario no avanzo en numeros concretos sobre lo que podría significar un apoyo a la Argentina.