El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, mediante sus redes sociales en un hilo de varios posteos, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".Entre la opciones se especula con líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó el funcionario a través de su cuenta en "X", y fue categórico al sostener que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".El funcionario no avanzo en numeros concretos sobre lo que podría significar un apoyo a la Argentina.