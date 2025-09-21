El Gobierno de Javier Milei convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al programa estadounidense de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST), así lo anuncio el viernes la embajada norteamérica en el país, incluso sin que se hubiera producido una comunión oficial argentina ante un tema tan delicado y justo luego del anuncio oficial de que por decreto Milei puso en marcha la privatizacion parcial ( 44% de la propiedad) Núcleo eléctrica Argentina SA empresa encargada de la operación, comercialización y mantenimiento de las centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse).

Argentina desde ahora desempeñará un papel vital en el apoyo a las actividades de FIRST en todo el mundo, como proyectos regionales, giras de estudio sobre SMR, programas de capacitación y otras iniciativas para facilitar el despliegue responsable por parte de los países que consideran esta tecnología", anunció la embajada estadounidense en un comunicado.

Entre los países más desarrollados que forman parte del FIRST se encuentran Japón, la República de Corea y Canadá., quienes aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo en especie a las iniciativas de FIRST", rmsubrayo el comunicado oficial norteamericano.