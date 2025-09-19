El riesgo país sigue subiendo a niveles preocupantes este viernes y ya se posiciona como el por encima del número de Bolivia pero superado por Venezuela . Esto consolida a Argentina como uno de los países con mayor dificultad para acceder al crédito externo.

El indicador llegó a los 1.456 puntos, en el marco de la debilidad política del y las dudas sobre si Argentina podrá cumplir con los pagos de su deuda tanto en pesos como en dólares.Con el Gobierno de Milei llego a su nivel mas bajo en años tocando un piso de 546 puntos.