

Este domingo 26 de octubre, Argentina celebra elecciones legislativas nacionales, en una jornada clave para definir la nueva composición del Congreso.

Los comicios renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en medio de un clima político marcado por la situación económica, las tensiones entre el oficialismo y la oposición, y las expectativas sobre el rumbo que tomará el país en los próximos años.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 8:00 de la mañana y permanecerán habilitados hasta las 18:00 horas. Según las autoridades electorales, el escrutinio provisorio comenzará poco después del cierre de las mesas, y los primeros resultados oficiales se esperan en horas de la noche.

Estas elecciones se consideran un barómetro político que medirá la fuerza de las principales fuerzas partidarias y definirá el equilibrio de poder en el Congreso argentino para la segunda mitad del mandato presidencial.