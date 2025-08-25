ATE denunció al Ministro Petri por contratos en la obra social militar.

El sindicato de trabajadores del sector estatal sostiene que ocurrieron «hechos graves de corrupción» en IOSFA tras un acuerdo de 50.000 millones de pesos con la droguería Suizo Argentina.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, señaló que “hechos graves de corrupción están a punto de hacer colapsar a una de las obras sociales más grandes del país”. Según el sindicato, el contrato, que se renueva cada seis meses por 25.000 millones de pesos, no ha beneficiado a los afiliados. “Cuando asumió Petri, la obra social tenía ahorros por 25.000 millones de pesos. Se los gastaron en medicamentos y no se los entregaron a los afiliados. Todas las prestaciones se encuentran cortadas y todos los hospitales desabastecidos”, afirmó Aguiar.