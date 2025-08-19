La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el cese de tareas durante 24 horas y la movilización al Congreso de la Nación en rechazo a los vetos del Presidente Javier Milei al aumento para los jubilados, la prorroga de la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad.

El secretario general del gremio estatal, Rodolfo Aguiar, informo sobre la realización de la medida de fuerza en sus redes sociales y señaló en relación a los jubilados que, “en las comunidades antiguas existían los Consejos de Ancianos. Cuando quienes gobernaban dudaban, acudían a los más viejos en consulta porque se los consideraba poseedores de la sabiduría y experiencia”.

En esa línea, cruzo al gobierno de Javier Milei e interpeló a la sociedad por la situación que viven los jubilados, “¿qué nos pasó para que hoy nuestros jubilados sean los más postergados?”, apuntó el dirigente y recordo que, “en el 2011, Argentina tenía la tasa de cobertura previsional más alta de América Latina (9 de cada 10 recibían algún beneficio) y en el 2015 la cobertura alcanzaba casi al 97% de la población”, afirmó.