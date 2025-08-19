ATE para mañana miércoles y se moviliza al Congreso contra los vetos de Milei
El secretario general del gremio estatal, Rodolfo Aguiar, informo sobre la realización de la medida de fuerza en sus redes sociales
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el cese de tareas durante 24 horas y la movilización al Congreso de la Nación en rechazo a los vetos del Presidente Javier Milei al aumento para los jubilados, la prorroga de la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad.
El secretario general del gremio estatal, Rodolfo Aguiar, informo sobre la realización de la medida de fuerza en sus redes sociales y señaló en relación a los jubilados que, “en las comunidades antiguas existían los Consejos de Ancianos. Cuando quienes gobernaban dudaban, acudían a los más viejos en consulta porque se los consideraba poseedores de la sabiduría y experiencia”.
En esa línea, cruzo al gobierno de Javier Milei e interpeló a la sociedad por la situación que viven los jubilados, “¿qué nos pasó para que hoy nuestros jubilados sean los más postergados?”, apuntó el dirigente y recordo que, “en el 2011, Argentina tenía la tasa de cobertura previsional más alta de América Latina (9 de cada 10 recibían algún beneficio) y en el 2015 la cobertura alcanzaba casi al 97% de la población”, afirmó.