Ya fue detenido en Perú Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", quien se encuentra acusado de ser el jefe de la banda que perpetro el triple femicidio de Florencio Varela, la detención es fruto de un trabajo en conjunto entre la Policía de Perú y la Policía bonaerense. Se encontraba prófugo desde el viernes por la noche, cuando se emitió una orden de detención internacional en su contra.

El narco femicida de 20 años fue apresado en el kilómetro 70 al sur de Lima, escondido en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana. Los investigadores lo venían siguiendo por antenas y es por ello que desplegaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y descubrieron al prófugo. Una hora antes y también en Perú, había sido detenido su mano derecha, Matías Ozorio, tras un trabajo en conjunto de la Policía local, Interpol y la Policía Federal Argentina.

El joven peruano de 20 años fue señalado desde el principio como el principal sospechoso por el triple femicidio. Según los investigadores, él fue quien habría planeado tanto la ejecución de las víctimas como la difusión en tiempo real del hecho a través de las redes sociales.

Ozorio, por su parte, residía en la Villa 21.24, aunque también frecuentaba la Zavaleta y la 1-11-14. Al momento de ser detenido, dijo que llevaba un año en Perú arrastrado por los narcos mafiosos y que había ingresado al país por Paraguay. Era apuntado como el ladero de "Pequeño J" y pesaba sobre él una alerta roja de Interpol.