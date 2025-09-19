Mundo
Aviones militares de Rusia violaron el espacio aéreo de Estonia
La OTAN envió aeronaves para interceptarlos. El gobierno estonio denunció que la violación "es una desfachatez sin precedentes".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia denunció que tres cazas rusos violaron este viernes (19.09.2025) el espacio aéreo de este país báltico, miembro de la Unión Europea y de la OTAN
"Hoy mismo, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio", escribió la portavoz de la alianza militar, Allison Hart, en la red social X. "La OTAN respondió de inmediato y los interceptó", agregó. "Este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de respuesta de la OTAN".
La cancillería estonia precisó que "la incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí un total de 12 minutos".