El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia denunció que tres cazas rusos violaron este viernes (19.09.2025) el espacio aéreo de este país báltico, miembro de la Unión Europea y de la OTAN

"Hoy mismo, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio", escribió la portavoz de la alianza militar, Allison Hart, en la red social X. "La OTAN respondió de inmediato y los interceptó", agregó. "Este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de respuesta de la OTAN".

La cancillería estonia precisó que "la incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí un total de 12 minutos".