Cumpliendo con su promesa el Gobierno nacional puso en marcha definitivamente el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo.

La empresa AySA fue estatizada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, tras la experiencia de la concesión privada a manos de Aguas Argentinas entre 1993 y 2006.

Por su parte el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado en julio pasado que se buscaría “incorporar capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones”, confirmando así las versiones que circulaban sobre la decisión gubernamental.

La privatización se realizará en dos etapas según se desprende de la documentación oficial: en la primera fase se deberá vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el porcentaje restante se colocará en las bolsas de valores.