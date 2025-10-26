La Justicia Federal del Fuero Electoral informo que a las 15 votó el 41% del padrón electoral, un porcentaje por debajo varios puntos de los alcanzados en la participación de las legislativas del 2021 (43,5% en PASO y 51% en Generales) y las presidenciales del 2023 (48% en PASO y 44,4% en Generales).

La Justicia había informado que en el corte anterior, el de las 12, había sido del 23%. El dato podría adelantar una merma en la asistencia ya que en las elecciones de 2021 a la misma hora ya había votado el 30,4%. Es por esto, que las autoridades electorales pidieron a la población asistir a las urnas.