Otro problema relacionado con el manejo de fondos en instituciones del estado,es el que surge con el crecimiento importante del déficit que, a pesar de los recortes y faltas de pagos, viene acumulando la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa.

Las dificultades comenzaron cuando el Directorio del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), cuando el instituto otorgó un préstamo de $40.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera (IAF). La particularidad era que la nota interna iba dirigida al presidente del Instituto, el mendocino Luis Roberto Fiochi, que en el momento en que se genero esa deuda presidia el IAF, sumando las quejas por el recorte en las prestaciones de IOSFA, incluyendo medicamentos oncológicos, que tenía como consecuencia que esos afiliados atestasen los hospitales municipales con el objetivo de obtener los remedios.