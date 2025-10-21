Un grupo de entidades bancarias de los Estados Unidos encabezados por por JP Morgan ( empresa en la que trabajo Luis Caputo y otros miembros del equipo económico), Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, solicitan garantías especiales para prestar 20 mil millones de dólares a la Argentina, cifra monumental que se sumara a las deudas ya contraídas por el Gobierno en menos de 2 años. Los banqueros en busca de garantías mantuvieron conversaciones con el Departamento del Tesoro liderado por Scott Bessent. Los bancos esperan indicaciones sobre los avales que podrían ofrecerles o si Washington respaldará la operación por su cuenta.

La publicación especializada, basada en Nueva York, señaló -al citar fuentes al tanto de las discusiones- que el grupo de bancos está buscando algún tipo de compromiso para asegurarse de que recuperarán su dinero, y que los directivos están esperando las indicaciones del Tesoro norteamericano sobre qué garantías podría ofrecerles la Argentina o si Washington tiene previsto respaldar la línea de crédito por su cuenta.

A estos nuevos prestamos que tomaría la Argentina de hasta US$20.000 millones, que había puesto sobre la mesa el propio Bessent en un diálogo con periodistas, se sumaría al swap de monedas por el mismo monto que se instrumentó desde este lunes, según anunció el Banco Central (BCRA). Además, el Tesoro también ha intervenido en el mercado local con la compra de pesos, en un intento por aplacar las turbulencias en la previa de las elecciones legislativas del próximo domingo.