En el mismo sentido de lo reclamando por el gobierno, el juez Patricio Maraniello prohibió la difusión de las grabaciones que involucran a la hermana del presidente, que presuntamente fueron registradas en el ámbito de la Casa Rosada.

La resolución se conoció tras la denuncia oficial de una “operación de inteligencia ilegal” presentada por el Gobierno ante el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Carlos Stornelli.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que no se trata de una filtración, sino de un ataque planificado. “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, declaró.

En un echo que no ocurrió nunca hasta hoy en mas de 40 años de democracia, Bullrich de pedio allanamientos a periodistas que publicaron información de interés público El argumento de “gravedad inusitada” contrasta con el propio reconocimiento del Ministerio de Seguridad de que los audios son “inocuos y carentes de relevancia penal”.

El caso abre un debate delicado: mientras el Gobierno insiste en blindar a la hermana presidencial bajo el paraguas de la “inteligencia ilegal”, la Justicia ya comenzó a imponer restricciones que afectan directamente el derecho a informar y el acceso a la información.

Recordemos que en los últimos 15 años se conocieron escuchas ilegales a dirigentes del peronismo que se hicieron publicas por los medios y que se utilizaron para iniciar causas penales, aunque en ninguna de aquellas escuchas luego se aportaron ni un solo dato que incriminara a los dirigentes perseguidos.

Hoy la libertad de presan y el derecho de los ciudadanos a conocer lo que ocurre se ven muy cuestionados por esta denuncia oficial.