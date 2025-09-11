El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dió a conocer su estadística sobre que nivel de ingresos debe tener una familia tipo para no estar bajo la línea de pobreza: $1.160.780 cómo mínimo de ingresos, Los datos publicados señalan un aumento del 1% respecto de julio y una suba del 23,5% interanual en el valor de la canasta básica.

En el mismo período, la canasta básica alimentaria (CBA), que mide el umbral de la indigencia al calcular el costo mínimo de los alimentos esenciales, trepó hasta los $520.529 mensuales. Así, una familia necesitó ese monto para garantizar únicamente la subsistencia alimentaria y no caer en la indigencia.

Inflación, pobreza e indigencia. Para determinar en qué escalón se encuentra una familia los números oficiales son los siguientes:

CBA (línea de indigencia): subió 1% mensual, 23,5% interanual y acumula un 15,8% en lo que va del año.

CBT (línea de pobreza): subió 1% mensual, 23,5% interanual y acumula un 13,3% en el año..