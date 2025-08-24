Fue capturado en el Barrio 31, por la Policía Federal el joven de 23 años, que era buscado desde diciembre de 2023 por el homicidio de un adolescente en Sarandí, La detención se produjo luego de que su ex pareja lo denunciara en redes sociales por malos tratos.

El caso policial se remonta al l 23 de noviembre de 2023, en la intersección de Heredia y Luján, en Sarandí. Según la imputación, el acusado y un cómplice atacaron a Guillermo Gastón Guzmán, de 16 años.

Según lo investigado por el Ministerio Público Fiscal, “el imputado extrajo un arma de fuego y con la culata golpeó la cabeza de la víctima en reiteradas oportunidades”, después de haberlo pateado y golpeado con varillas de metal.

Guzmán fue trasladado al Hospital Presidente Perón y luego derivado a otro centro de salud, donde murió tras siete días de agonía.

Ya se encuentra cumpliendo condena el otro partícipe del ataque, quien fue detenido pocos días después del crimen y enfrentó cargos por homicidio en el marco de una presunta disputa entre bandas de la zona.