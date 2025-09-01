El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó detalles del importante operativo que se llevara adelante para las elecciones del próximo domingo 7. Participarán más de 34 mil efectivos provinciales y 6 mil federales, con el objetivo de garantizar una jornada “sin conmoción, de manera transparente y en paz”.

El ministro también preciso que la votación estará bajo la órbita de la Junta Electoral bonaerense, con la colaboración del Juzgado Federal N.º 1 y la asistencia del Ministerio de Gobierno provincial. Estarán habilitados 1.934 locales de votación, en su mayoría escuelas de la Dirección General de Cultura y Educación, y funcionarán 41.189 mesas electorales.

El despliegue contará con la participación del Comando Electoral Provincial, encabezado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso.

Fuerzas de seguridad desplegadas

Según informó Bianco, se afectarán 34.778 efectivos, de los cuales 28.778 pertenecen a la Policía bonaerense. Entre ellos: