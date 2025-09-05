Carrefour confirmo que se va de la Argentina, la empresa que tiene más de 700 puntos de venta en la Argentina.

Ya hace un tiempo que el tema estaba instalo, y Carrefour confirmo que busca vender las sucursales en la Argentina a raíz de un proceso de reorganización interna.

Y se conocen interesados en adquirir la cadena.

Se conoce que Francisco De Narváez, dueño de GDN, era uno de los posibles compradores de la cadena de supermercados Carrefour, dos gigantes decidieron unificarse en una dupla para adquirir las más de 700 sucursales.

Se trata de la dupla Inverlat-Newsan, según confirmó Iprofesional. Por un lado está Inverlat, propietario de la cadena de alfajores y helados Havanna, pero que también controla varias empresas en los sectores de energía y retail.

Mientras Newsan, que inició su trayectoria como fabricante de electrónicos en Tierra del Fuego, se ha consolidado como un actor clave con cuatro unidades de negocio: electrodomésticos, movilidad urbana, exportación de alimentos y consumo masivo.

En el caso de Newsan, ya ha sumado activos locales en P&G y la asociación con la empresa Cdimex, líder en fragancias y belleza.

Entre todos los interesados, quien mejor posicionado aparece es, Francisco De Narváez, que va en busca de ampliar su dominio en el sector y quedarse con las casi 700 sucursales de Carrefour: 80 híper; 80 market; 35 mayoristas y 450 del modelo Express.

Francisco De Narváez es, además, el dueño del grupo GDN y de los supermercados Changomás, otra de las cadenas que sumó en el 2000 luego de comprar las operaciones locales de Walmart en Latinoamérica.

Según pudo conocer Iprofesional, el dueño de Changomás “corre con ventajas” ante la propuesta que ofreció al board de Carrefour mediante el Deutsche Bank, banco elegido por los franceses para que distribuya la carpeta con las condiciones de venta entre posibles interesados.

“Si bien en un principio, esa propuesta debía acercarse a unos u$s2.000 millones, con el correr de los días y las semanas, las pretensiones del grupo europeo fueron bajando al punto que ahora se especula con una venta que rondaría entre los u$s800 millones y los u$s1.000 millones”, indicó Iprofesional.

Además de los nombrados también Alfredo Coto y la familia Braun

La decisión de Carrefour de desprenderse de sus activos en la Argentina abrió una compulsa que, más allá de que comenzaron a definirse los interesados, aún se mantiene abierta y sin final previsible.

