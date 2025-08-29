El magistrado Sebastián Casanello levantó el secreto fiscal, bursátil y bancario de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, abriendo la nvestigacion hacia el conocimiento detallado de sus bienes, movimientos patrimoniales y declaraciones juradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde la investigacion sostienen que Spagnuolo intentó obstruir el accionar de la Justicia.

Ocurre que el primer allanamiento la Policía llegó a un domicilio equivocado, lo que le dio 15 horas de ventaja para la posible destrucción de pruebas. El accionar del personal policial logro encontrar a Spagnuelo en un country de Pilar, dentro de su auto. En su vivienda hallaron una máquina de contar billetes, aunque el dinero no apareció.

Fuentes de la investigación señalaron que cuando se secuestró su celular, se detectó que el dispositivo estaba “casi vacío”: sin registros relevantes, sin conversaciones con Javier ni Karina Milei, y con mensajes borrados selectivamente en los días previos a la explosión del escándalo.

Aparecen nuevos audios

Y sigan apareciendo audios nuevos, en los que el ex titular de ANDIS queda más complicado y también complica a los Milei. Ayer en Argenzuela se pudo escuchar en unos de los nuevos audios a Espagnuolo decir:

“Yo hablé con el Presidente. Está pasando esto y esto. Javier, le digo, están choreando. No es normal, están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo”.

Aunque en los audios se menciona supuestos mensajes al Presidente en los que se le informa sobre irregularidades, en la investigación esos mensajes aún no aparecen.