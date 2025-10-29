La Justicia Electoral Federal informó informo que miércoles 29 de octubre de 2025 comenzo el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, tras las elecciones nacionales del 26 de octubre. La Junta Electoral dispuso horarios, recintos y pautas de acreditación de fiscales para asegurar un proceso rápido y transparente, tal como establece el Código Electoral Nacional.

El escrutinio se realizará todos los días de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hasta que finalice. Los fiscales y apoderados deberán estar presentes antes de las 8:30. La acreditación comenzará a las 8:00 y, desde el jueves 30 de octubre, se hará diariamente de 7:30 a 8:00.

Durante el escrutinio, los volantes de recuento estarán disponibles para que los fiscales los verifiquen y controlen los guarismos. Concluido el análisis, los apoderados suscribirán los volantes con nombre, apellido o DNI. En caso de deficiencias, se permitirá la apertura de urnas para extraer certificados de escrutinio y asegurar su inclusión en el recuento definitivo.