El dirigente liberal Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasil . La condena contra el expresidente ( que durante la pandemia por el Covid demoro el acceso de los brasileños a las vacunas) fue por haber liderado un intentó de golpe de Estado en 2023. El ex presidente fue condenado este jueves 11 de septiembre por todos los delitos por los que fue acusado: intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de Derecho, daño calificado por violencia y amenaza grave, deterioro de bienes catalogados y líder de una organización criminal armada.

Junto a Bolsonaro también fueron condenados los otros 7 acusados ​​que integran el Núcleo 1 de la trama golpista: el general Walter Braga Netto, ex jefe del Estado Mayor y vicepresidente en la fórmula de 2022; Augusto Heleno, ex ministro jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI); Alexandre Ramagem, ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); Anderson Torres, ex ministro de Justicia y ex secretario de Seguridad del Distrito Federal; Almir Garnier, ex comandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro de Defensa; y Mauro Cid, ex ayudante de campo de Bolsonaro.

Apelaran la condena a Bolsonaro.

Los abogados defensores del expresidente brasileño adelantaron que apelarán la decisión de los jueces de STF "incluso en el ámbito internacional", en una nota divulgada a la prensa.

Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, que integran la defensa de Jair Bolsonaro, expresaron que consideran las penas "absurdamente excesivas y desproporcionadas", y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.