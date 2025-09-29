El tribunal que interviene en la causa resolvió imponer una pena de 3 años de prisión efectiva a un hombre que se había hecho pasar por abogado y estafado a familiares de personas sometidas a procesos penales.integrado por las juezas Carina Álvarez y Natalia Pelosso, y el juez Luis Giorgetti,

Se trata de Martín Alexis Lino, declarado responsable por dos estafas cometidas en 2022 y 2024. Entre los hechos comprobados se encuentra que, en 2022, Lino cobró $292.000 a una persona imputada y a su pareja, desaconsejando su asistencia a una audiencia judicial, lo que derivó en la detención de la víctima. En 2024, repitió la maniobra con familiares de otros detenidos, obteniendo más de $16 millones mediante promesas falsas de liberación, incluso simulando un juicio por $88 millones y contando con la colaboración de un falso fiscal para inducir a las víctimas a endeudarse por supuestos gastos de liberación con tobillera electrónica.

Durante la audiencia de determinación de la pena, el fiscal jefe Mauricio Zabala había requerido 4 años de prisión efectiva considerando la reincidencia del imputado y la especial vulnerabilidad de las víctimas. La defensa no se opuso. El tribunal decidió, en cambio, fijar un año menos que lo solicitado.

Al comunicar el fallo, la jueza Natalia Pelosso explicó que, en el marco del control de legalidad que corresponde al tribunal, el límite superior es la pena solicitada por la fiscalía, pero “si los fundamentos son insuficientes, no existe obstáculo para imponer una pena inferior”.

Tras la resolución, el condenado comenzó a cumplir la pena de prisión, que en este caso es de cumplimiento efectivo, tal como había solicitado el fiscal jefe.