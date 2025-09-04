La Justicia de Jujuy informo la confirmación de que que los restos de Miguel Ángel Quispe y Juan José Ponce coincidieron con perfiles genéticos hallados en la vivienda de Matías Jurado. Con estas 2 confirmaciones ya son cuatro las víctimas reconocidas en la cau

Tras los resultados de las pericias anteriores que vinculan al acusado con Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, se confirman que son 4 las víctimas identificadas, según confirmó el fiscal regional Guillermo Beller en conferencia de prensa.

Los investigadores analizaron más de 200 muestras biológicas levantadas en la llamada “casa del horror” del barrio Alto Comedero. Allí hallaron restos de sangre, ropas y herramientas presuntamente utilizadas para los crímenes. Según los peritos, los resultados genéticos confirman al menos cuatro homicidios agravados.

Por su parte el imputado Matías Jurado de 37 años, permanece aislado en el penal de Gorriti .En las audiencias negó los hechos, aunque las pruebas recogidas siguen ampliando el expediente. Paralelamente, la Justicia indaga otros perfiles genéticos masculinos que podrían corresponder a más desaparecidos de la zona.