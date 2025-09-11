Nuevamente la comunidad universitaria argentina convoca a una nueva jornada de protesta luego de la concreción del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.Es asi que los gremios docentes convocaron a un paro de 24 horas para este viernes 12 de septiembre en todas las universidades del país, mientras que ya diseñan la Tercera Marcha Federal Universitaria para exigir al Congreso que rechace el veto de Milei.

Daniel Ricci de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), describió la situación salarial como «crítica» y «alarmante».Desde el sector sindical sostienen que los docentes universitarios han sufrido la mayor pérdida salarial en 40 años de democracia, porque los salarios no obtuvieron aumentos por encima de la inflación, y el ultimo aumento fue el 2% en noviembre, el 1% en diciembre y el 0% en enero.

Continuando con la descripción de la situación salarial de los docentes universitarios, desde el gremio docente afirman: «El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor», expresó Ricci . Ya en julio pasado, la Universidad de Buenos Aires había declarado el pasado julio la emergencia en materia salarial, donde autoridades y sindicatos denunciaron una pérdida del 40% del poder adquisitivo durante el primer semestre del 2024.

Por su parte de la Federación Argentina del Personal Nodocente de las Universidades (FADUN) sostuvieron que «continuarán con la lucha en unidad» para defender la universidad pública y gratuita.

«El veto decretado por Javier Milei ratifica el desprecio del Gobierno a nuestra universidad pública», expresó la dirigente estudiantil Pilar Barbas. La dirigente estudiantil adelantó que «se están convocando asambleas en todas las facultades porque hay que profundizar las medidas con clases públicas, cortes y ocupaciones de las facultades».

La tercera marcha federal confluirá con médicos y trabajadores del Garrahan, ampliando así el arco de resistencia a las políticas del gobierno nacional. El veto fue publicado en el atardecer del miércoles mediante el decreto 647/2025 en el Boletín Oficial.