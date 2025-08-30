Corrientes: mañana se vota para gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales
Siete fuerzas políticas se disputan la gobernación
Corrientes es la excepción en este año electoral ya que es la única provincia que elegirá Gobernador, además que legisladores locales, intendentes, consejales y diputados nacionales
Con siete listas en competencia, el escenario muestra a un oficialismo en una posición de ventaja, pero abierto a un balotaje, por la ruptura de la alianza que llevó a Gustavo Valdés a la gobernación, y el fracaso de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).
Las listas en pugna
Vamos Corrientes, con la fórmula Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard, es el partido oficialista. Valdés está a cargo de la intendencia de Ituzaingó y es el hermano del actual gobernador, Gustavo Valdés. Por su parte, Braillard Poccard, actual vicegobernador, buscará la reelección.
La Libertad Avanza irá con Lisandro Almirón, diputado nacional por LLA, y Evelyn Karsten, actual secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Otros espacios que competirán en la elección son: el Partido De la Esperanza, que lleva como fórmula a Adriana Vega y Andrés Barboza, ambos abogados; Encuentro por Corrientes, con el exgobernador Horacio Colombi acompañado por el senador provincial Martín Barrionuevo; el Partido Ahora, representado por el abogado Carlos “Teke” Romero y Ana “Coty” Casaro Quiñones; Cambiá Corrientes, con la diputada provincial Sonia López junto al médico Raúl Dal Lago; y Limpiar Corrientes, encabezado por el intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, junto al diputado provincial César Lezcano.