Corrientes es la excepción en este año electoral ya que es la única provincia que elegirá Gobernador, además que legisladores locales, intendentes, consejales y diputados nacionales

Con siete listas en competencia, el escenario muestra a un oficialismo en una posición de ventaja, pero abierto a un balotaje, por la ruptura de la alianza que llevó a Gustavo Valdés a la gobernación, y el fracaso de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).

Las listas en pugna

Vamos Corrientes, con la fórmula Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard, es el partido oficialista. Valdés está a cargo de la intendencia de Ituzaingó y es el hermano del actual gobernador, Gustavo Valdés. Por su parte, Braillard Poccard, actual vicegobernador, buscará la reelección.

La Libertad Avanza irá con Lisandro Almirón, diputado nacional por LLA, y Evelyn Karsten, actual secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Otros espacios que competirán en la elección son: el Partido De la Esperanza, que lleva como fórmula a Adriana Vega y Andrés Barboza, ambos abogados; Encuentro por Corrientes, con el exgobernador Horacio Colombi acompañado por el senador provincial Martín Barrionuevo; el Partido Ahora, representado por el abogado Carlos “Teke” Romero y Ana “Coty” Casaro Quiñones; Cambiá Corrientes, con la diputada provincial Sonia López junto al médico Raúl Dal Lago; y Limpiar Corrientes, encabezado por el intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, junto al diputado provincial César Lezcano.