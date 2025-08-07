Durante el mes julio, Argentina volvió a registrar un importante déficit en la balanza comercial con el Brasil, le compramos a nuestro vecino por U$s 559 millones mas de los le vendimos, mientras que en el mismo mes de 2024 había logrado un superávit de US$ de 34 millones.

El saldo comercial acumulado en los primeros siete meses de 2025 mostró un desequilibrio de US$ 3.506 millones.

El flujo comercial bilateral total alcanzó a US$ 2.764 millones, 16,7% por encima del registro de 2024. superior al del julio del año pasado.

Las importaciones desde Brasil

Las importaciones argentinas desde Brasil totalizaron US$1.662 millones en julio, y mostraron una suba de 42,4% interanual. En el acumulado del año, las importaciones crecieron un 51,2% respecto a al mismo periodo de 2024, lo cual lo pone como el período de siete meses con mayor crecimiento importador desde 2010.

El sector automotriz fue responsable del 91% del aumento de las importaciones, con una suba de US$449 millones para un total de US$495 millones.