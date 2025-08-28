La compañía Celulosa Argentina informó pérdidas por $ 172.634 millones fruto de la bajada en sus ventas que registraron una marca del 44% y un patrimonio neto negativo de $ 23.744 millones, lo cual la convierte en una compañía en condición de «quiebra técnica«.

La información se desprende del balance que la empresa cerró el 31 de mayo de este año y cuyos resultados fueron reportados a la Comisión Nacional de Valores (CNV), dado su condición de empresa cotizante en la Bolsa.

El complejo cuadrado financiero es producto de una combinación de factores entre los que se destacan el desplome de las ventas, la caída de márgenes y la imposibilidad de trasladar la inflación a precios. Además la empresa ya cayó en default y tampoco pudo reestructurar su deuda.

