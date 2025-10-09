Según un informe del sector industrial textil el 50% de las plantas dejó de operar, cerraron 381 pymes. y el sector perdió 12.500 puestos . Al señalar las causa de esta situación crítica, indican la caída del consumo, los altos costos y el ingreso libre de importaciones hasta US$400 sin impuestos.

Al cuantificar el impacto de las importaciones el trabajo indicó que crecieron 160% en prendas y 109% en textiles, por US$8.100 millones.

Las políticas de baja de aranceles, además implico que el Estado perdió ingresos por US$120 millones, lo que implica debilitar el superávit fiscal en aranceles y lleva al Gobierno a financiar esos impuestos que no,ingresan reduciendo partidas en distintos sectores.

Calculando lo ocurrido en los los primeros ocho meses de 2025, las importaciones de bienes crecieron 32% interanual, con un récord absoluto en volumen textil y precios FOB por kilogramo en su nivel más bajo desde 2015. El ingreso masivo de productos terminados, en muchos casos a precios de dumping y sin valores criterio aduaneros, desplazó la producción local y favoreció la economía informal.

La política de apertura generalizada de la economía combinada con el endeudamiento externo en dólares, para vender esos dólares y así mantener el valor del dólar atrasado, generó que el país pasara de un enorme superávit comercial ( mas exportaciones que importaciones por unos 18 mil millones de dólares) a una fuerte reducción del mismo

Las consecuencias sobre el mercado laboral fueron inmediatas. El empleo asalariado privado total cayó 2% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, y la industria manufacturera perdió 33.400 puestos en el mismo lapso. Dentro de esa categoría, el rubro textil, indumentaria, calzado y cuero redujo su plantel en 11.500 trabajadores, lo que equivale a un recorte del 10% del total registrado.