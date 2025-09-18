La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner saludo desde el balcón de su casa en San José 1111 a festejar el rechazo en la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei.

Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública.