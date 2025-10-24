Denuncian por delitos contra la soberanía nacional al presidente, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el presidente del Banco Central (BCRA) Santiago Bausili .

El núcleo de la denuncia contra a los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, radica en que los denunciados habrían delegado de manera ilegal y de facto la ejecución de la política cambiaria argentina a una potencia extranjera: los Estados Unidos.

“Estos delitos se habrían materializado a través de la intervención fáctica de potencia extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) regido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como organismo ejecutor de la política cambiaria establecidas por el presidente de la Nación, asistido por el ministro de Economía, y luego también operando directamente para establecer el valor del dólar financiero (CCL)”, dice la denuncia.

La presentación fue realizada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis, junto al abogado Marcos Zelaya, Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

La denuncia fue sorteada y recayó en el juzgado federal 12, que se encuentra vacante y que está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.

Los denunciantes remarcaron que el presidente Milei “negoció con Donald Trump esa delegación de la política cambiaria y ordenó a Caputo que negociara la implementación con Scott Bessent mientras el Banco Central permite que continúe la intervención extranjera”.