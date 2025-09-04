La Selección Argentina disputará su último encuentro en casa antes del Mundial 2026, en un partido que podría marcar la despedida de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas en el país.

El equipo recibirá a Venezuela a las 20:30 en el Estadio Mas Monumental, con arbitraje del chileno Piero Maza, y la transmisión por Telefé, TyC Sports y Dsports. Argentina lidera las Eliminatorias con 35 puntos, restando dos jornadas decisivas que definirán los clasificados directos y quién jugará el Repechaje. Ecuador y Brasil, con 25 puntos cada uno, ya aseguraron su lugar en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Posibles formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Messi en su último partido oficial en casa

Tras 20 años desde su debut en la selección argentina, Messi disputará su último encuentro oficial en casa este jueves ante Venezuela. Es el líder absoluto en todas las estadísticas de la Albiceleste: con 193 partidos, 112 goles y 59 asistencias, superó ampliamente a Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta y excompañeros como Ángel Di María.

Independientemente del resultado, el capitán argentino celebrará en Buenos Aires un cierre significativo de su historia con la selección, marcada por numerosos goles, títulos y desafíos, enfrentando derrotas sin rendirse jamás.